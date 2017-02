Kazim Akboga (34) - Todesursache steht fest

Der Viral-Hit 'Is mir egal' machte sowohl die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) als auch Sänger und Comedien Kazim Akboga (34) deutschlandweit bekannt. Wie heute öffentlich wurde, ist Akboga in der letzten Woche überraschend verstorben.



"Wir und die Eltern stehen unter Schock. Der Vater von Kazim hat mir seinen Tod bestätigt, die Familie bittet um Respekt und möchte in Ruhe gelassen werden", sagte Kazims Managerin May-Brit Stabel gegenüber der 'BILD'.

Traurige Nachricht: Kazim lebt nicht mehr. Das Management bittet auch im Namen seiner Familie, dies hier auf Facebook... Posted by Kazim Akboga on Dienstag, 14. Februar 2017

"Er hatte in letzter Zeit psychische Probleme und war deswegen auch in Behandlung im Krankenhaus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir werden gleich die Nachricht über seinen Tod auf der Facebook-Seite öffentlich machen – sie wird so ausfallen, wie sie Kazim geschrieben hätte."



Todesursache steht fest

Nun wurde bekannt, dass der Sänger am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr nahe des Berliner Bahnhofs Seegefeld von einem Zug erfasst und getötet wurde. Der Zug soll auf dem Weg nach Hamburg gewesen sein. Die Strecke war am Donnerstag bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Kazim Akboga nahm 2015 an der TV-Show DSDS teil und schrieb den Hit "Is mir egal". Im Dezember 2015 wurde der Song zum Werbehit der BVG und ging binnen kürzester Zeit viral.