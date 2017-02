Große Trauer um 'Is mir egal'-Star Kazim Akboga

Große Trauer um den ehemaligen DSDS-Kandidaten Kazim Akboga. Durch seinen Hit 'Is mir egal'- wurde der 34-Jährige zu einem der bekanntesten Kandidaten von 'Deutschland sucht den Superstar'. Jetzt die schockierende Nachricht: "Es ist letzte Woche passiert, wir und die Eltern stehen unter Schock. Der Vater von Kazim hat mir seinen Tod bestätigt, die Familie bittet um Respekt und möchte in Ruhe gelassen werden", so Managerin May-Brit Stabel gegenüber der 'Bild'.



Und weiter: "Er hatte in letzter Zeit psychische Probleme und war deswegen auch in Behandlung im Krankenhaus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir werden gleich die Nachricht über seinen Tod auf der Facebook-Seite öffentlich machen – sie wird so ausfallen, wie sie Kazim geschrieben hätte."

Traurige Nachricht: Kazim lebt nicht mehr. Das Management bittet auch im Namen seiner Familie, dies hier auf Facebook... Posted by Kazim Akboga on Dienstag, 14. Februar 2017





Der Sänger, der 2015 bei DSDS teilnahm, soll sich vor eine U-Bahn geworfen haben. Bestätigt wurde das von der Polizei noch nicht. Sein Hit ging viral und er wird bis heute dafür gefeiert.