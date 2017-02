Kein Sex vor der Ehe: Miranda Kerr und Evan Spiegel leben enthaltsam

Kein Sex vor der Ehe ist heutzutage wohl eher eine Seltenheit. Für manch einen mag es unvorstellbar sein, bis zum Ja-Wort enthaltsam zu leben. Besonders, wenn man womöglich mit einem anderen Partner zuvor schon intim geworden ist.



Genau deshalb überrascht Miranda Kerr jetzt auch in einem total offenen und ehrlichen Interview mit der 'Times'. Das Model und ihr Verlobter, der Snapchat-Gründer Evan Spiegel, wollen mit dem Sex bis zur Ehe warten.







Das Victoria’s Secret Model ist jedoch offensichtlich keine Jungfrau mehr. Zusammen mit dem Schauspieler Orlando Bloom hat sie bereits einen sechsjährigen Sohn. Doch was tut man nicht alles für die Liebe?! Miranda passt sich an ihren eher konservativ eingestellten Liebsten an. Als praktizierende Buddhistin hat sie wohl auch so ihre Innere Mitte gefunden.



Deshalb überrascht uns die Nachricht dennoch:

Noch 2014 im Interview mit 'GQ' hörte sich das alles jedoch noch anders an: "Lasst es mich so sagen, ich hatte in der Luft schon Orgasmen. Alleine und zu zweit". Dabei erklärte sie, dass Sex ein gutes Workout sei. Tja, was man nicht alles für den Partner tut. Da muss sie jetzt wohl ein paar Abstriche machen.

Auf die Frage, ob die 33-Jährige noch ein Kind möchte, verrät sie: "Nicht jetzt. Nicht bis wir verheiratet sind. Mein Partner ist sehr traditionell. Wir können nicht... ich meine wir... warten einfach".