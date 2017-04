Schock-News für Kim Kardashian: Sie kann keine Kinder mehr bekommen!

Sie kann einem wirklich Leid tun. Kim Kardashian hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich nach der Geburt von North und Saint noch ein drittes Kind wünscht. Doch dieser Traum wird wohl nie in Erfüllung gehen, denn der Reality-Star kann keine Kinder mehr bekommen.

Der Grund ist ein Loch im Uterus der 36-Jährigen. Zwar ließ sich Kim diesen operativ verschließen, doch wie in der letzten Folge von ‚Keeping Up With The Kardashian’ gezeigt wurde, blieb die Operation erfolglos. Es sei zu Komplikationen gekommen und der Wunsch nach weiterem Nachwuchs damit für immer geplatzt: "Ich denke, die Operation war reine Verschwendung und es war einfach nur qualvoll. Ich kann keine Kinder mehr bekommen... es ist das Schlimmste."



Greift Kim Kardashian nun auf eine Leihmutter zurück?



Doch ganz begraben möchte sie ihren Traum von einer Großfamilie nicht. Denn auch wenn die Amerikanerin selbst keine Kinder mehr austragen kann, so denken sie und Ehemann Kanye West angeblich über eine Leihmutter nach: "Ich glaube, das ist unsere einzige Chance", erzählt sie in der Show.

Bereits nach der Geburt von North vor drei Jahren fiel es Kim schwer, wieder schwanger zu werden. In einem älteren Interview mit dem ‚C Magazine’ erklärte sie: "Ich hatte ein Leiden namens Placenta Accreta. Es waren ein paar Operationen nötig, um das wieder zu richten, was ein Loch in meiner Gebärmutter hinterlassen hat. Ich glaube, deswegen ist es mir so schwer gefallen, wieder schwanger zu werden." Wir wünschen der 36-Jährigen ganz viel Kraft.