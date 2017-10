Naschkatzen aufgepasst: 'Kinder-Schokolade' gibt es bald als Eis!

Ferrero wird unter der Marke 'Kinder' zusammen mit Unilever ein neues Eiscreme-Sortiment auf den Markt bringen – und wir werden damit alle guten Vorsätze über Bord werfen!

Wie das Kinder-Eis aussehen wird, ob es die Form eines Riegels hat oder in einer Waffel kommt, ist nicht bekannt. Auch ob es sich um Kinderschoko-Eis, Kinder-Bueno, Kinder-Country oder andere Kinder-Varianten handelt, halten die Hersteller noch geheim.



Wann ist es soweit?

Fest steht: Das neue Sortiment kommt 2018 in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz in die Läden. "Die Zusammenarbeit kombiniert Ferreros Einzigartigkeit und Kreativität mit Unilevers umfassender Expertise in der Eiscreme-Kategorie", heißt es in der Pressemitteilung.



Diese Nachricht hat uns definitiv den Tag versüßt. Sobald es mehr Infos gibt, erfahrt ihr natürlich alle Neuigkeiten bei uns!



