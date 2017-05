Die Geschichte zu diesem Kleidchen rührt gerade das ganze Netz

Alles begann mit einem Gesuch beim Kurznachrichtendienst Twitter: Papa Jörg postet ein Foto von einem Kleidchen seiner Tochter Maggie, schreibt dazu: "Meine Tochter ist ein #Autist und trägt nur dieses eine Kleid von #YIGGA / #ernstingsfamily. Wer hat dieses Kleid in Größe 152 / 158 / 164". Die Suche nach dem Kleidchen beginnt!

Meine Tochter ist ein #Autist und trägt nur dieses eine Kleid von #YIGGA / #ernstingsfamily . Wer hat dieses Kleid in Größe 152 / 158 / 164 pic.twitter.com/idJSFdUJRn — Elfenmädchen_Paps (@Feen_Papa) May 28, 2017

Doch dieser Aufruf wird mehr als das: Es ist der Startschuss zu einer rührenden Gemeinschaftsaktion im Netz. Sofort begeben sich andere User auf die Suche nach dem Kleidchen, surfen eBay und Co. ab, schicken Jörg Links zu verschiedenen Angeboten.

Und auch der Laden, der das Kleid von Maggie vor etwa neun Jahren verkauft hat, wird eingeschaltet: Twitter-User schreiben auch Ernsting's Family an und fragen, was man da machen kann.

Und siehe da: Das Unternehmen reagiert sofort und begibt sich auf die Suche. Schon kurz danach die frohe Kunde: Es soll eine exklusive Neuauflage von Maggies Kleid geben - nur für das autistische Mädchen!

Wir schneidern das Kleid exklusiv nach!!! Dazu haben wir ein Exemplar gefunden, das wird nun nachzeichnen und nur für Maggie produzieren! 🤗😍 — Ernsting's family (@Ernstingsfamily) May 29, 2017

In einem Interview mit Nido erklärt Papa Jörg, warum es gerade dieses Kleid für seine Tochter sein muss: "Sie ist besonders empfindlich auf der Haut, der Stoff ist für sie angenehm und sie ist es eben gewohnt. Für Autisten ist es immer so: Je mehr gewohnte Umgebung sie haben, desto sicherer kommen sie durch den Alltag."

Entsprechend schwer ist es für die Familie, die zehnjährige Maggie zufriedenzustellen. Zu Hause läuft das Mädchen nur nackt rum, draußen trägt sie immer dieses eine Kleid. Vor einigen Jahren konnten Jörg und seine Frau das Original-Kleid gegen ein größeres austauschen, nachdem sie es einer Familie privat abgekauft haben. Doch nun wächst Maggie auch aus dem größeren raus.

Nun schickt Jörg das kleine Kleid von damals an Ernsting's Family. Das Unternehmen möchte anhand des Motivs und der Stoffprobe ein neues Kleid für Maggie nähen lassen - eine rührende Geste, die das Netz bewegt. Und am Ende sind alle glücklich - toll, dass es sowas noch gibt, in Zeiten wie diesen …