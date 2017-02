Lady Gaga ist wieder in love - und DAS ist ihr Neuer!

Ok, wir geben es ja zu: Wir haben bis gerade auf ein Liebescomeback mit Hottie Taylor Kinney gehofft. Aber wie es aussieht, ist Lady Gaga längst über ihren Ex-Verlobten hinweg. Der Grund dafür könnte Christian Carino sein. Der 48-Jährige hat offenbar das Herz der Sängerin erobert, das bestätigen jetzt ein Insider, sowie diverse Fotos der Neu-Turteltäubchen.

Nicht nur, dass der Künstler-Agent der 30-Jährigen einen dicken Schmatzer vor ihrer Mega-Show beim Super Bowl aufdrückte, die beiden sollen bereits letzten Monat zusammen bei einem Konzert der Kings of Leon gesichtet worden sein – total verliebt! Und die Pärchen-Auftritte häufen sich: Vor wenigen Tagen nahm Gaga bei der Fashion-Show von Tommy Hilfiger in Los Angeles in der Front-Row Platz. Neben ihr saß Christians Tochter, hinter ihr – na, wer wohl? – Christian selbst.







Ob die Sängerin diesmal mehr Glück in der Liebe hat? Ihre Beziehung mit Schauspieler Taylor Kinney hielt fünf Jahre, bis die beiden im Sommer 2016 ihre Trennung bekanntgaben. Immer wieder wurde über ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares spekuliert, diese Gerüchte dürften nun aber wohl ein Ende haben.