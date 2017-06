Lebensgefährlich: Frau riskiert Po-Injektion für Instagram-Ruhm

Po-Vergrößerung: Das steckt dahinter!

Wie verzweifelt kann man sein, um sich so einem hirnrissigen, hochgefährlichem Eingriff zu unterziehen? Während viele Frauen ihren Po als "Problemzone" empfinden und dort eher Gewicht verlieren möchten, ging die Amerikanerin Courtney Barnes genau in die andere Richtung: Sie wollte unbedingt ein besonders großes Hinterteil haben. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin hatte diesen Wunsch aus reinem Kalkül: Sie hatte vor, ein Star auf Instagram zu werden, und brauchte ein auffälliges, optisches Merkmal, mit dem sie sich absetzen und sofort in Erinnerung bleiben würde. Da ihr ein Gesäß-Umfang vorschwebte, der auf natürlichem Wege nicht zu erreichen war, entschloss sie sich zu einer lebensgefährlichen Maßnahme: Einer künstlichen Po-Vergrößerung

Was ist der Unterschied zur Brustvergrößerung?

Das grundsätzliche Verfahren ist ähnlich wie bei einer Brust-OP: Auch bei der Po-Vergrößerung wird eine Körperzone künstlich mithilfe von Silikon vergrößert. Das wesentlich höhere Risiko besteht darin, dass dieser Eingriff gerade in den USA oft illegal von angeblichen "Ärzten" ausgeführt wird, deren Qualifikation der Kassenbon der gekauften Silikonspritzen ist. Ohne jegliche medizinische Ausbildung wird das Silikon den Frauen auf sogenannten "Pumping Partys" ins Gesäß gespritzt - was zum Teil lebensgefährliche Folgen haben kann! Das Internet ist voll von tragischen Fotos von Silikon-Opfern, die nicht nur völlig deformierte Körper haben, sondern auch schwere gesundheitliche Schäden erleiden mussten. Auch eine Freundin von Courtney musste nach so einem Eingriff monatelang ins Krankenhaus.

Der Preis des Ruhms

Trotz dieser bekannten Risiken bereut Courtney die Prozedur nicht - sie ist mit ihrem XXL-Hintern tatsächlich eine kleine Berühmtheit auf Instagram, und vermarktet sich parallel auf ihrer Website. Doch auch, wenn ihr Plan aufs Erste scheinbar aufgegangen ist, muss man sich doch fragen: War es DAS wirklich wert?