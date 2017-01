Schluss mit dem Versteckspiel! Jetzt spricht Lena erstmals über ihren Freund

Lena Meyer-Landrut hat uns lange ihren Freund vorenthalten. Ihre Privatsphäre wollte sie vollkommen aus der Öffentlichkeit halten. Doch Mitte Januar hat sie ihren Liebsten Max erstmals auf einem niedlichen Pärchen-Schnappschuss präsentiert. Jetzt möchte sie ihn nicht länger unter Verschluss halten und spricht erstmals über ihre Beziehung.

Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 3:17 Uhr

Im Interview mit 'Grazia'’ stellt Lena klar: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen. (...) Ich will mir keinen Kopf mehr darum machen."

Verständlich, letztendlich ist es wohl sehr viel anstrengender, ein großes Geheimnis aus seinem Privatleben zu machen, als einfach locker damit umzugehen.

Doch nichtsdestotrotz möchte die 25-jährige Sängerin Privates und Berufliches trennen. "Ich bin kein Mensch, der seine Familie oder sein komplettes Leben nach außen kehrt", so Lena. Und eines steht für sie klar und deutlich fest: "Tabu sind aber Bilder von meinem Zuhause oder meinen Kindern, wenn ich mal welche habe."

Gut, dann wissen wir wohl, was wir in nächster Zeit von Lena zu sehen bekommen und was eben nicht. Das ist doch mal ein klares Statement.

Das sagt Lena zu den Magervorwürfen

Auch zu immer wieder kursierenden Magersucht-Gerüchten möchte die Sängerin klarstellen: "Ich wiege seit sechs Jahren 52 Kilo". Sie ernährt sich nach eigenen Angaben gesund und treibt gerne Sport mit Unterstützung eines Personal Trainers. Was in den sozialen Netzwerken über sie geschrieben wird, verletzt sie jedoch nicht mehr: "Mittlerweile nehme ich das so hin“, erklärt die 25-Jährige.