Den Tränen nahe: So sehr leidet Bastiaan Ragas unter dem 'Let's Dance'-Aus!

'Let's Dance' ist mehr als nur eine Tanzshow. Wer als Promi über das Parkett fegt, investiert nicht nur Schweiß und Tränen, sondern auch jede Menge Leidenschaft. Umso bitterer ist es, wenn man am Ende die Show verlassen muss. Das bekam jetzt auch Bastiaan Ragas am eigenen Leib zu spüren. Nach einer solide getanzten Salsa musste der 'Caught in the Act'-Star am Freitag 'Let's Dance' verlassen – er bekam die wenigsten Zuschauerstimmen. Ein herber Schlag für den Niederländer und seine Tanzpartnerin Sarah Latton. Wie schwer sie mit der Niederlage in der dritten Show zu kämpfen haben, verraten sie oben im Video.