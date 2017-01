Let's Dance 2017: DIESE elf Stars sind dabei!

Es gibt Traditionen im deutschen Fernsehen, die sollte man nicht brechen. Zum Glück hält sich RTL an diese Regel und schickt auch 2017 wieder elf tanzwütige Prominente aufs Parkett. Am 10. Mai startet die zehnte Staffel von 'Let’s Dance' und wie es sich für ein Jubiläum gehört, hat sich der Kölner Privatsender etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Tanzshow treffen die Stars am 24. Februar ihre Tanzpartner – und das live in einer Kennenlernshow. Die Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales, ist natürlich ebenso wie das Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Sylvie Meis am Start, um die Hüftschwung-Fertigkeiten der Promis zu bewerten.

Doch wer tauscht in diesem Jahr High Heels und Budapester gegen ein paar Tanzschuhe? Wie die 'Bild'-Zeitung erfahren haben soll, legen DIESE elf Promis eine heiße Samba und einen feurigen Tango aufs Parkett.

Ann-Kathrin Brömmel, Model und Freundin von Weltmeister Mario Götze

Bastiaan Ragas , ehemaliger Sänger bei 'Caught In The Act'

Cheyenne Pahde, Schauspielerin ('Alles was zählt')

Chiara Ohoven, Tochter von Society-Lady Ute Ohoven

Angelina Kirsch, Plus-Size-Model

Anni Friesinger-Postma, ehemalige Eisschnelläuferin

Faisal Kawusi, Comedian

Maxi Arland, Moderator und Musiker

Gil Ofarim, Sänger

Susianna Kentikian, Boxerin

Jörg Draeger, Moderator ('Geh auf's Ganze')