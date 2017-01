Riesen-Andrang bei Lidl - wegen dieses Angebots zum Jahresstart!

Die erste Januar-Woche - traditionell die Zeit der guten Vorsätze. Und zum Jahreswechsel nehmen wir uns doch alle vor, im neuen Jahr etwas anders zu machen, oder?

Rauchen aufhören, weniger fettiges Essen mampfen, mehr Zeit mit den Liebsten verbringen - das sind nur einige gute Vorsätze. Der größte Klassiker, den sich wohl wirklich jede von uns schon vorgenommen hat: Mehr Sport machen!

Lidl-Angebote zum Jahresstart

Und genau in diese Kerbe haut der Discounter Lidl jetzt und will uns unterstützen: Seit Montag gibt's hier nämlich zahlreiche Fitnessgeräte und Sport-Klamotten zu kleinen Preisen. Springseil, Trampolin und Bauchmuskeltrainer, außerdem Yoga-Matten, Kurzhanteln und Swing-Sticks: Wer sich vorgenommen hat, sein Wohnzimmer in ein kleines Fitness-Studio zu verwandeln, kann sich diese Woche beim Discounter komplett ausrüsten.

Dazu passend gibt's auch noch Sportbekleidung in den Größen XS bis XL, Sport-BHs und - für danach - gemütliche Kuschelsocken!

Du hast keine Lidl-Filiale in der Nähe? Das ist keine Ausrede: Auch Aldi hat diese Woche jede Menge Fitness-Helfer für Zuhause im Angebot. Damit steht unseren Sport-Vorsätzen dann nichts mehr im Weg!