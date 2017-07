Linkin Park: Sänger Chester Bennington ist tot

Erschütternde Nachrichten aus der Musikwelt. Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington hat sich das Leben genommen. Das bestätigt jetzt unter anderem sein Band-Kollege Mike Shinoda. Auf Facebook schreibt er: "Schockierend und herzzereißend, aber es ist wahr!"

Wie das US-Promi-Portal 'TMZ' zudem wissen will, soll sich Bennington in seinem Haus in Los Angeles erhängt haben. Die genauen Todesumstände sind allerdings noch ungeklärt.



Erst kürzlich gab er im Interview mit 'Bild' allerdings zu, dass er nicht nur immer wieder mit Alkoholproblemen und Depressionen zu kämpfen habe, sondern auch schon öfter über Selbstmord nachgedacht haben. Ein Grund dafür war angeblich Missbrauch in seiner Kindheit.



Chester Bennington wurde nur 41 Jahre alt. Er hinterlässt eine Ehefrau und sechs Kinder.