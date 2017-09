'Luicella's Eis-Mix' macht's möglich: Eis zu Hause selber machen - mit nur 1 Zutat

Wie geil wäre es, wenn wir uns Zuhause jederzeit und ultra schnell das leckerste Eis zaubern könnten? Tadaaaa! Genau hier kommen Luisa Mentele und Markus Deibler in Spiel. Das sympathische Gründer-Duo verwöhnte in 'Die Höhle der Löwen' auf VOX nicht nur die Gaumen der fünf Top-Unternehmer Judith Williams, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl, sondern zog auch gleich noch einen lukrativen Deal an Land.

'Luciella's Eis-Mix' soll den Einzelhandel erobern

Aber von Anfang an: Die beiden Jung-Unternehmer möchten mit ihrem Start-up 'Luicella’s Ice Cream' richtig durchstarten. Dazu kreierten die 28-Jährige, die in Italien Eismachen studiert hat, und der ehemalige Schwimm-Profi 'Luicella’s Eis-Mix'. Mit dem veganen Pulver lässt sich die süße Köstlichkeit ganz einfach selbst herstellen, denn alles, was man für das Eis-Vergnügen Zuhause braucht, sind etwas Milch und je nach Vorliebe Obst und Toppings.



Doch Luisa und Markus haben nicht nur die neue Eis-Mischung im Gepäck. Für 120.000 Euro bieten die beiden den Löwen 10% Unternehmensanteile an ihrer Firma 'Luicella’s Ice Cream', zu der auch noch zwei Eisdielen in Hamburg und bereits fertige Eissorten im Einzelhandel gehören. "Eis ist unsere ganz große Leidenschaft", erklärt Luisa.



Den Löwen schmeckt nicht nur das Eis - auch der Pitch überzeugt!





Kein schlechter Deal, das erkennen auch die Unternehmer in 'Die Höhle der Löwen', denen die Leidenschaft und das Know-how des Duos von Anfang an imponierte. "Sie sind die personifizierte Glaubwürdigkeit für dieses Thema", lobt Carsten Maschmeyer.



Am Ende hat das Team von 'Luicella’s Eis-Mix' die Qual der Wahl. Sowohl Dagmar Wöhrl als auch Ralf Dümmel und auch Frank Thelen möchten investieren, was Luisa und Markus vor keine leichte Entscheidung stellt. Denn während Wöhrl und Dümmel satte 25,1% Unternehmensanteile fordern, möchte Thelen die Kuh, die das Logo ihres Produktes ziert "töten", da sie seiner Meinung nach den Markt zu sehr eingrenzt und gerade Veganer abschreckt.



Löwe Frank Thelen zieht den Mega-Deal an Land

Am Ende hat der Unternehmer aus Bonn dennoch die Nase vorn und kann für ein Investment von 120.000 Euro nicht nur 20% Unternehmensanteile einstreichen, sondern auch 'Luicella’s Eis-Mix' in sein Portfolio mit aufnehmen. Na dann steht der großen Eis-Offensive ja nichts mehr im Wege.

