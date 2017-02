Macy (16) stirbt bei einem Autounfall - jetzt findet ihre Mama diese Briefe

Diese Geschichte sorgt für Gänsehaut! Im November 2016 kam es zu einem Autounfall, bei dem die 16-jährige Macyann schwerverletzt ins Krankenhaus kam und kurze Zeit später starb. Auch ihr Freund überlebte den schweren Verkehrsunfall nicht. Für eine Mama gibt es wohl nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren.







"Öffne diesen Brief, wenn du mich vermisst"

Für Macys Mama Cindy brach eine Welt zusammen. Doch ein Monat nach dem Tod ihrer Tochter, fand sie zufällig einen Brief, der an sie adressiert war. Darauf stand: "Öffne diesen Brief, wenn du mich vermisst".



This one was so hard to open. You don't know how much mommy misses you! There is not a second of the day that goes by... Posted by Macy's Journey on Montag, 30. Januar 2017





"Es ist so, als hätte sie geahnt, was passieren würde"

Man könnte meinen, dass Macy ihren Tod geahnt hätte, doch als ihre Mama weitere 23 Umschläge fand, wurde ihr bewusst, diese Botschaften waren eigentlich als Geburtstagsgeschenk gedacht. "Es ist so, als hätte sie geahnt, was passieren würde. Jeder einzelne Brief hat mir in dieser schweren Zeit unglaublich geholfen. Es fühlt sich so an, als wäre sie immer noch hier bei mir - und irgendwie ist sie es auch. Sie sind so herzlich, so wahr. Sie sind das beste Geschenk, das ein Kind seiner Mutter machen kann“, so Cindy gegenüber 'CBS News’.







In einem Brief schreibt Macy: "Hey Mommy, es tut mir leid, dass du nicht einschlafen kannst. Ich hoffe, es ist nicht deshalb, weil du besorgt, gestresst oder nachdenklich bist. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe", in einem anderen schreibt sie: "Du bist die Königin meines Herzens".



Babygirl, I had to open this one because I am so excited about the people you have touched. Your story has traveled all... Posted by Macy's Journey on Sonntag, 5. Februar 2017



Die 16-Jährige hat ihrer Mama damit nicht nur eine unglaubliche Freude gemacht, sondern ihr neuen Lebensmut und Kraft gegeben. Cindy teilt ihre Briefe auf ihrer Facebook-Seite und das Netz fühlt mit ihr mit. Über einen Brief schreibt Cindy: "Du hast immer von einer Weltreise geträumt, Cindy, jetzt geht zumindest deine Geschichte um die Welt“.

Diese Geschichte zeigt, dass Liebe über den Tod hinaus geht und stärker als alles andere auf der Welt ist.