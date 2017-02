Oh ha! So heiß sieht Gracie Sheffield aus 'Die Nanny' heute aus

Another funky Michael Simon Vest 💫 A post shared by Fran Fine Fashion (@whatfranwore) on Feb 12, 2017 at 2:12pm PST





Als 'Grace Sheffield' in der US-Sitcom 'Die Nanny' wurde Madeline Zima über Nacht zum Star. Das neurotische und hochintelligente Mädchen, das unter der liebevollen Fuchtel von Nanny Fran in New York aufwuchs, versüßte ihren Fans sechs Staffeln lang den TV-Abend. Doch nach dem Serien-Aus im Jahr 1999 wurde etwas ruhiger um den Kinderstar.







Dabei flimmerte Zima seitdem noch so über einige TV-Bildschirme. So spielte sie in Serien wie 'Californication' oder 'Heroes' mit und hatte Gastauftritte in 'Gilmore Girls' und 'Grey’s Anatomy'. An ihren Erfolg mit 'Die Nanny' konnte die heute 31-Jährige aber leider nicht anknüpfen.



Dafür sorgte Zima immer wieder mit ihrem sexy Aussehen für Schlagzeilen. Für die FHM beispielsweise ließ sie sich im knappen Bikini ablichten. Ansonsten hat sich die Schauspielerin kaum verändert. Lange Haare, ein breites Lächeln und schmale Augen – 'Gracie Sheffield' ist erwachsen geworden, aber immer noch da.