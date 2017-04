Haarsträubend: DARUM leben Frauen wirklich länger als Männer!

Liebe Männer, wir müssen mal mit euch reden. Ihr bildet euch ja viel ein auf euren Einfallsreichtum und eure pragmatischen Problemlösungen - aber was ihr in DIESEM Video so treibt, lässt uns schon beim bloßen Zugucken Jahre älter werden! Meint ihr wirklich, dass ihr da so richtig geniale Ideen hattet? Wir wundern uns jetzt jedenfalls nicht mehr, dass Frauen statistisch gesehen so viel länger leben als ihr - auf SOLCHE "Geistesblitze" kommen wir einfach nicht!