Schock für die Obamas: Tochter Malia wird von einem Stalker verfolgt!

Auch nach Barack Obamas Amtszeit als US-Präsident stehen der Amerikaner und seine Familie noch immer im Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem für seine älteste Tochter Malia dürfte das gerade keine einfache Zeit sein, denn die 18-Jährige wird 'Bild'-Informationen zufolge von einem Stalker verfolgt.

Das erste Mal taucht der Mann an ihrem Arbeitsplatz in Manhattan auf. Malia sitzt gerade in ihrem Praktikums-Büro bei einer Produktionsfirma, als der Unbekannte plötzlich dort auftaucht und ein Schild mit den Worten 'Willst du mich heiraten?' hochhält. Zum Glück für den Teenager wird sie derzeit noch von Agenten des Secret Services beschützt, die den Mann sofort nach draußen begleiten.



Der Mann wollte auch schon ins weiße Haus eindringen

Doch das schreckt ihn offenbar nicht ab. Nur zwei Tage später verfolgt er die Tochter des Ex-Präsidenten erneut, als sie ihren Arbeitsplatz verlässt. Diesmal können die Agenten den Mann allerdings als jemanden identifizieren, der in der Vergangenheit angeblich schon öfter versucht hat, ins weiße Haus einzudringen.



Er wird festgenommen und in eine Psychiatrie eingewiesen. Wie lang er dort allerdings bleiben wird, ist noch unklar, denn wie die 'New York Daily News' berichtet, soll bislang noch keine Anzeige gegen Mann erstattet worden sein. Bleibt also zu hoffen, dass in das Leben der Obamas bald endlich etwas Ruhe einkehrt.