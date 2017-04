Leiche gefunden: Malina (20) offenbar tot

Große Trauer in Regensburg: Am Freitagmorgen hat ein Spaziergänger eine Wasserleiche in der Donau gefunden - es ist wohl die Studentin Malina (20)!

Malina wurde seit Mitte März vermisst, als sie nach einer Party plötzlich spurlos verschwand. Mit einem großen Aufgebot suchte die Polizei mehrfach nach der Studentin - vergeblich.

Nun wurde die Wasserleiche angespült. Anhand der Kleidung geht die Polizei davon aus, dass es wohl die vermisste 20-Jährige ist. Eine endgültige Identifikation steht noch aus.

Wie die junge Frau ums Leben kam, ist auch noch unklar. Sicher ist, dass Malina neu in der Stadt war und sich noch nicht gut auskannte. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie über ihr Handy gemeldet, dass sie sich verlaufen hatte …