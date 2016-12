Margot Robbie hat „Ja“ gesagt – und das mit diesem saucoolen Foto verkündet

Hach, wenn die Hollywood-Stars vor den Traualtar treten, ist das doch immer wieder eine schöne Sache. Wie sieht das Brautkleid aus, wie war die Location und was für ein Ring funkelt von nun an an ihren zarten Fingern? Zumindest letzteres hat Margot Robbie nun mehr als deutlich verraten.



Der Hollywood-Star, der aus Filmen wie ‚Suicide Squat’ oder ‚The Wolf of Wall Street’ bekannt ist, hat ihrem Liebsten, dem Regisseur Tom Ackerly, das Ja-Wort gegeben. In einer romantischen Zeremonie, die streng geheim und vor der Presse komplett abgeschirmt war, heiratete das Paar im australischen Ewingsdale.



Von der Hochzeit im klitzekleinen Familien- und Freundeskreis hatte keiner etwas mitbekommen. Erst bei Instagram ließ Margot Robbie die Bombe platzen. Um ihre Fans an ihrem Glück teilhaben zu lassen, postete der Superstar das wohl coolste Hochzeitsbild ever.



Auf dem Schnappschuss stehen nämlich nicht sie und ihre Neu-Ehemann im Vordergrund, sondern ihr dicker Klunker, der provokant in die Kamera gehalten wird. Ja, wir sind Fan von dieser mega Hochzeits-Verkündung und wünschen dem frischverheirateten Paar nur das Beste.