Merry Christmas everybody! I'm making my favorite sauce and I hope you're enjoying the Yuletide cheer! 🎄🎁🎅🏼

Wenn Mamas Song "All I want for Christmas" ertönt, kann sich Mariah Careys Söhnchen Moroccan kaum halten. Auf Instagram teilte nun die 46-jährige Sängerin ein Video, das sie und ihren 5-jährigen Nachwuchs in Pyjamas singend und tanzend in der Küche zeigt. Einfach zu niedlich! Der Kleine hat mächtig Spaß!

Getting into the Christmas spirit with this exquisite tree in a beautiful home for our family! 🎄☃️





Aber bei den Careys herrschte schon die letzten Tage durchaus Weihnachtsstimmung. Mariah ließ die Glocken herrlich läuten und präsentierte halbnackt ihren wundervollen Tannenbaum. Oh, du Fröhliche!