Marie Bäumer spielt Romy Schneider in neuem Kinofilm

Es ist eine Rolle, an der schon viele Schauspielerinnen kläglich gescheitert sind. Vielleicht hat sich Marie Bäumer deswegen recht lange bitten lassen. Doch am Ende konnte sie überzeugt werden. Die Grimme-Preisträgerin wird in einem neuen Film über das Leben von Romy Schneider in die Rolle der Filmikone schlüpfen.

2018 soll der Film, der den Titel '3 Tage in Quiberon' tragen wird, in die deutschen Kinos kommen. Er handelt von der Zeit kurz vor Schneiders Tod. 1981 lässt sich die Schauspielerin nach jahrelanger Alkohol- und Tablettensucht in ein Sanatorium in der Bretagne einweisen. Nach ihrer jahrelangen Alkohol- und Tablettensucht hatte sie eine Niere verloren und will sich in Frankreich erholen. Zugleich will sie die Chance nutzen, endlich von ihrem ungeliebten 'Sissi'-Image wegkommen.





Eine Herausforderung – auch für die preisgekrönte Bäumer. "Frau Bäumer ist in die Rolle, die für sie immer wie eine Bedrohung wirkte, hineingewachsen. Sie ist beängstigend gut als Romy Schneider", verrät ein Produktionsmitarbeiter der 'Bild'.