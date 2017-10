Frag bei McDonald's nach einem Kassenzettel - dann bekommst du frischere Burger!

Tricks für den Besuch beim Restaurant "Zur Goldenen Möwe" gibt es eine Menge. Manch einer bestellt seine Pommes ohne Salz, damit er wirklich frisch frittiertes Kartoffelglück bekommt und nicht die wabbeligen Stäbchen, die schon eine Weile in der Auslage liegen. Andere schwören darauf, einen Hamburger ohne Gürkchen zu bestellen, damit er auch frisch gemacht wird.



Manche munkeln über geheime Burger, die gar nicht auf der Karte stehen und die man nur bekommt, wenn man die richtigen Code-Worte für die Top-Secret-Bestellung kennt. Und wieder andere schaffen es, mit ihrer Bestellung die doppelte Menge Pommes Frites zum gleichen Preis zu bekommen.

VIP-Behandlung mit einem Trick

Doch wusstest du schon, dass es einen Trick gibt, mit dem du bei McDonald's bevorzugt bedient wirst? Und damit meinen wir: Du bekommst deine Bestellung schneller, deine Burger und Pommes sind richtig frisch und heiß - und man wird dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Alles was du machen musst: Frage bei deiner Bestellung sofort nach dem Kassenzettel!

Ja, wir wissen es: Wer verlangt bei Meckes schon einen Bon? Man kann schließlich keine Big Macs von der Steuer absetzen, und dass sich die Mitarbeiter an der Kasse vertun, ist ja so gut wie ausgeschlossen. Deswegen sagt ja auch kaum ein Kunde, dass er den Zettel haben möchte.

Warum funktioniert dieser Trick?

Und nun haben Fast-Food-Profis rausgefunden: Wenn man nach dem Kassenzettel fragt, kommt man in den Genuss der VIP-Behandlung - zwar nicht in allen Filialen, aber vor allem bei erfahrenen Mitarbeitern in einigen Restaurants.

Und woran liegt das? Geben wir mit dem Wunsch nach dem Bon ein geheimes Zeichen an den Mitarbeiter oder ist es ein verschlüsselter Code? Die Auflösung gibt's oben im Video - da erfährst du genau, warum dir die einfache Frage nach einem Kassenbon sofort das beste Essen und die schnellste Bedienung beschert. Schau dir gleich das Video an und probier den Trick doch beim nächsten Besuch gleich mal aus!