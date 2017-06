Auweia! Was ist nur aus der einst so natürlichen Meg Ryan geworden? 😯

In den 90er-Jahren verzauberte die Schauspielerin ihre Fans in Filmen wie "Harry und Sally", "E-Mail für dich"und "Schlaflos in Seattle". Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung verdrehte sie nicht nur den Männern den Kopf.











Krasse Verwandlung!

Doch von der einstigen Hollywood-Schönheit ist kaum noch etwas übrig. Ihre süßen und klaren Gesichtszüge von damals sind heute viel mehr starr - da bewegt sich nichts.

Man könnte fast sagen: Ihr Gesicht wirkt maskenhaft. Schade, da die heute 55-Jährige gerade durch ihr herzliches Lächeln bekannt wurde!







Schon in den letzten Jahren sorgte sie durch ihr verändertes Äußeres für Aussehen. Doch inzwischen ist die süße Meg von damals kaum noch wiederzuerkennen … Â