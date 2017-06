Wann heiratest du endlich Prinz Harry, Meghan? Ihre interessante Reaktion!

Meghan Markle und Prinz Harry schweben auf Wolke sieben – daran besteht kein Zweifel. Ob auf der Hochzeit eines Freundes, nach einem Besuch in Londons Nobelrestaurant oder bei einem Poloturnier – der royale Rotschopf und die Schauspielerin sind schwer verliebt. Bei so vielen Gefühlen fehlt jetzt doch eigentlich nur noch eins: ein funkelnder Ring am Finger der bildschönen Brünetten. Was sieht’s denn nun aus in puncto Hochzeit, liebe Meghan?

Das zumindest wollen nicht nur wir wissen, sondern auch ein gewiefter Journalist. Bei einer Pressekonferenz, die anlässlich der neuen 'Suits'-Staffel stattfand, nutzte er deswegen die Gunst der Stunde und stellte die Frage, die uns allen schon seit Wochen unter den Nägeln brennt.

Und Meghan? Die reagierte, wie sollte es auch anders sein, wie ein echter Profi. Statt aus dem Nähkästchen zu plaudern, lächelte sie nur vielsagend – und schwieg! Eine Reaktion, die nichts und doch alles sagt.

Meghan Markles Kollege verrät Liebes-Details

Etwas auskunftsfreudiger war dafür zum Glück ihr Kollege Patrick J. Adams. Auf das Glück seiner Serien-Liebe angesprochen, verriet er 'Entertainment Tonight': "Meghan und ich sind seit Jahren gute Freunde, sie so glücklich zu sehen, ist großartig. Sie ist sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr für sie."

Damit können wir leben! Solange sich die beiden Turteltauben nämlich so verliebt der Öffentlichkeit präsentieren und nur verschwörerisch lächeln, statt zu dementieren, stellen wir schon mal den Champagner kalt – denn die nächste royale Hochzeit kommt bestimmt.