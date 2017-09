Meghan Markle spricht endlich über Prinz Harry: "Wir sind sehr verliebt!"

Seit Oktober letzten Jahres sind sie offiziell ein Paar, aber bis auf ein nüchternes Statement vom englischen Königshaus haben sich Prinz Harry und Meghan Markle bislang nicht zu ihrer Beziehung geäußert. Doch damit ist nun offenbar Schluss. Im Interview mit dem US-Magazin 'Vanity Fair' bricht die 36-Jährige endlich ihr Schweigen und plaudert offen über ihre Liebe zu dem royalen Rotschopf.

Dennoch möchte Meghan Markle auch weiterhin erst mal nur die romantische Zweisamkeit mit dem 32-jährigen Blaublüter genießen.



Ich bin mir sicher, dass es eine Zeit geben wird, in der wir uns präsentieren und unsere Geschichte erzählen müssen.

Wann es soweit ist und ob sie damit indirekt die schon länger kursierenden Verlobungsgerüchte bestätigt, bleibt abzuwarten. Bis dahin hoffe sie einfach nur, "dass die Menschen Verständnis dafür haben, dass das unsere Zeit ist. Das macht es so besonders, es ist nur für uns."



Dennoch wird auch ihr der ganze Rummel um ihre Person und ihre Beziehung manchmal zu viel:



Das kommt in Wellen, manchmal ist es anstrengender als an anderen Tagen. Von Anfang an hat es mich überrascht, wie stark sich das verändert hat. Aber ich habe die Unterstützung der Menschen um mich herum und natürlich die Unterstützung meines Freundes.