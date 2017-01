Erstes Treffen: Meghan Markle überrascht Kate mit süßem Geschenk

Was wohl Kate Middleton zu der neuen Freundin von Prinz Harry sagt? Diese Frage stellen sich wohl viele Royal-Experten. Nun hatten die beiden Frauen endlich die Gelegenheit, sich kennenzulernen. Das Treffen fand im Kensington Palast statt. "Kate hatte sich wirklich darauf gefreut, Meghan zu treffen, und sie wusste, wie wichtig das für Harry ist", so ein Insider zur britischen Zeitung 'The Sun'.

Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude. Meghan übergab Kate nämlich nachträglich zum Geburtstag ein kleines Präsent. "Meg hat Kate ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht - ein sehr hübsches, in Leder gebundenes Traum-Tagebuch für ihre Ideen und Gedanken. Kate hat es sehr gut gefallen", so ein Informant.

Selbst die kleine Prinzessin Charlotte soll an der Seite ihrer Mama gewesen sein und Meghan kennengelernt haben. Das hört sich wirklich nach einem gelungenen Familientreffen an!