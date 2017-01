Neuer Look: So sexy ist jetzt Meister Proper!

Sauberer Auftritt

Nanu, was ist denn mit DEM passiert? Wir haben auch erst gestaunt, aber: Das ist tatsächlich der gute alte Meister Proper, der in diesem Werbespot eine Frau mit seinem sexy Bodenwisch-Hüftschwung fast um den Verstand bringt. Das neue Design des "Meisters" fand extra für diesen "Superbowl"-Werbespot statt. Der Clip wird in den USA zum wichtigsten Footballspiel des Jahres ausgestrahlt werden - traditionell für alle Werbeschaffenden die bestmögliche "Bühne" für ihre Spots, die von den originellsten und besten Kampagnen gefüllt wird.

Wir wissen nicht, welche anderen Spots dort noch laufen werden, aber dieser neue Meister Proper kann sich auf jeden Fall gut sehen lassen. Nicht schlecht dafür, dass die Werbe Ikone inzwischen schon fast sechzig Jahre alt ist!

Früher war nicht alles besser!

Seit seiner Premiere im Jahr 1958 hat die Werbefigur viele Modernisierungen durchgemacht. Viele von uns können sich noch an einen Meister Proper erinnern, der seinen Job als Reinigungskraft ernst genommen hat, statt lasziv um erregte Frauen herumzutänzeln. Nur zur Erinnerung - so sah ein Werbespot mit Meister Proper früher aus:





Meister Proper - ein Sexsymbol?

Im Netz machen sich allerdings auch viele Menschen über die Kampagne lustig. Meister Proper als Sexsymbol, Küche putzen als Vorspiel - ein bisschen albern ist es ja irgendwie schon, oder? Aber egal, ob ihr lieber den gemütlichen Wisch-Onkel von früher, oder den sexy Saubermann mit weißer Knackarsch-Hose mögt, in einem Punkt sind wir uns sicher: Wir finden jetzt nicht, dass man sich wirklich zwangsläufig in jeder einzelnen Haushalts-Kachel spiegeln können muss, aber ein Mann, der einfach mal mit Saubermacht? So ganz selbstverständlich, ohne jedesmal hinterher eine Tapferkeitsmedaille zu verlangen? So ein Mann ist auf jeden Fall unwiderstehlich und sehr, sehr sexy!