KRASS! So unterschiedlich sind Melania Trump und ihre Schwester

Hinter Melania Trump versteckt sich eine Frau, die kaum jemand kennt, und doch ist es eine ihrer engsten Bezugspersonen: Ihre ältere Schwester Ines Knauss. Bislang wurde diese stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Die 48-Jährige war weder beim Wahlkampf ihres Schwagers zu sehen, noch äußert sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen zu politischen Gegebenheiten. Viel mehr gibt sie uns private Einblicke von ihr und ihrer Schwester Melania.

Melania und Ines privat wie nie zuvor

Die First Lady stammt aus einem bodenständigen Haushalt, keinesfalls ärmlich, trotzdem soll ihre Kindheit nicht besonders rosig gewesen sein. Melania Trump ist im damaligen Jugoslawien in der Kleinstadt Sevnica geboren.

Ihre Eltern erkannten in ihrem Aussehen schon immer viel Potenzial und förderten die Modelkarriere ihrer Tochter sehr früh. Ines Knauss zeigt sich sehr stolz auf ihre Schwester und postet immer wieder Bilder des Models.

󾓯 M in Milano Italy #FBF 1992 Posted by Ines Knauss on Freitag, 24. Juni 2016

Und auch ein Foto von der kleinen Melania mit ihrer Mama Amalija Knavs bekommen wir dank Ines zu Gesicht.

Auch sie versuchte sich in diesem Business durchzusetzen, jedoch als Modesignerin."Sie wollte es wirklich, aber wusste nicht, wie sie es schaffen sollte", so Ale de Basseville, ein französischer Fotograf der 'New York Post'. "Ines war nicht so wie die anderen Mädchen, die sich wie die Königinnen aufgeführt haben. Sie war sehr höflich und freundlich."

Heute lebt Ines in einem 1,3 Millionen Dollar schweren Loft in New York ganz in der Nähe des Trump Towers und zählt zu einer der wenigen Vertrauten der First Lady. "Ines ist eine sehr hingebungsvolle Schwester", so die Mailänder Designerin Louisa Becarria.