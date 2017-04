Melanie Griffith bereut Beauty-OPs: "Ich hoffe, ich sehe wieder normaler aus"

Sie gehörte in den 80ern zu den Sex-Symbolen in Hollywood. Doch in den vergangenen Jahre legte sie sich immer wieder unters Messer. Die Blondine hat nun erkannt, dass sie sich mit all den Schönheitsoperationen keinen Gefallen getan hat. Im Interview mit der Zeitschrift 'Porter' spricht sie jetzt ganz offen über ihre Ex-Männer, Drogenabhängigkeit und ihre chirurgischen Fehlgriffe.





"Ich habe nicht gemerkt, dass es zu viel ist, bis die Leute sagten 'Oh mein Gott was hat sie getan?'", gibt Melanie Griffith jetzt über ihre zahlreichen OPs überraschend zu. Ihr Gesicht wurde immer maskenhafter. Als sie immer wieder auf ihr Aussehen angesprochen wurde, wollte sie versuchen, noch etwas zu retten: "Ich war so verletzt, dass ich zu einem neuen Arzt ging und er fing an, all das Zeug aufzulösen, das die vorherige Ärztin hineingetan hatte. Ich hoffe, ich sehe jetzt wieder normaler aus."



Schuldeingeständnis für das Ehe-Aus mit Antonio Banderas

Doch nicht nur die Beauty-OPs gehören zu den Fehlgriffen ihrer Vergangenheit. Es waren Drogen und Alkohol im Spiel und letztendlich zerplatzten vier Ehen. Heute weiß sie, warum die Ehe zu Antonio Banderas scheiterte: "Ich glaube, der Grund, warum meine Ehe mit Antonio kaputtging, ist, dass ich mich in einer festgefahrenen Situation befand. Niemand anderes hat Schuld. Ich steckte fest, und ich werde das nie wieder zulassen. Ich möchte das Leben genießen, ich will tun, was immer ich tun will".



"Ich war eine total funktionierende Mutter"

Jetzt blickt Melanie Grifftih nach vorne, genießt ihr Leben, doch ist auch ruhiger nach der gescheiterten Ehe mit Antonio Banderas geworden: "Ich bin jetzt sehr schüchtern mit Männern, sehr zurückhaltend". Auch wenn einiges in ihrem Leben schief gelaufen ist, so versuchte die Dreifach-Mama für ihre Kinder dasein: "Ich war keine von denen, die besoffen auf dem Boden liegen und komplett neben der Spur sind. Ich war eine total funktionierende Mutter, ich war die meiste Zeit für meine Kinder da."