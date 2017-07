DSDS-Sternchen Melody Haase im OP-Wahn: "Habe jetzt eine süße Designer-Vagina!"

Wenn es um ihren Körper geht, lassen die Stars und Sternchen gerne mal den Beauty-Doc Hand anlegen. Auch die ehemalige DSDS-Kandidatin Melody Haase hat sich für ihren Traum vom perfekten Body generalüberholen lassen.



Für einen größeren Hintern, eine geradere Nase und fülligere Lippen hat sich die 23-Jährige bereits mehrfach unters Messers gelegt. Doch das reicht ihr nicht. Jetzt hat sich die Sängerin einer weiteren – ganz besonderen – Operation unterzogen.

Ich habe mir meine Vagina operieren lassen. Ich habe jetzt eine süße Designer-Vagina. Ich wollte einfach, dass es optisch perfekt aussieht und das ist jetzt so.



Es ist ein regelrechter OP-Marathon, den das DSDS-Sternchen hinter sich hat. Im Interview mit 'Promiflash' erklärt sie, warum sie all diese Eingriffe über sich ergehen lässt.



Mein Ziel war es immer, mich nackt schön zu finden. Und jetzt durch meine Beauty-Eingriffe bin ich da schon echt nah dran. Klar, perfekt findet sich keine Frau, aber ich bin super zufrieden und ich tanze nackig unter der Dusche rum und finde mich super.



🍑👅 A post shared by Melody Haase (@melodyraabbit) on Jul 1, 2017 at 6:17am PDT





Vagina-OP als Karriere-Booster?



Der Zeitpunkt für die Vagina-OP soll übrigens nicht ganz zufällig gewählt worden sein. Gerüchten zufolge räkelt sich Melody Haase schon bald in der Nackidei-Show 'Adam sucht Eva'.



Gefährlicher Beauty-Trend: Vaginal-Verjüngung!

So oder so: Mit dem Eingriff an ihrer intimsten Stelle ist die Musikerin keinesfalls alleine. In den letzten Jahren gingen immer mehr Frauen zum Schönheitschirurgen, um ihre Schamlippen korrigieren zu lassen. "Kleiner, straffer, einfach schöner" lautet hier die Devise.



Lies auch Immer mehr Frauen wünschen sich eine Intim-Operation





Ärzte schlagen allerdings Alarm. Nicht nur optisch sei dieser Beauty-Trend höchst fragwürdig, denn das Idealbild der Vagina gleiche mittlerweile der eines jungen Mädchens. Auch gesundheitlich birgt dieser Eingriff Risiken. Infektionen, chronische Schmerzen und sexuelle Unempfindlichkeit sind nur einige von zahlreichen möglichen Komplikationen.