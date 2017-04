Michael Jackson: 8 Jahre nach seinem Tod steht seine Familie vor der Zerreißprobe!

Selbst acht Jahre nach dem Tod des "King of Pop" kommen seine Kinder nicht zur Ruhe. Schuld daran sollen die Geschwister von Michael Jackson sein - und natürlich das Millionenerbe des Popstars, das die Familie in einen tiefen Konflikt gestürzt hat. Wie tief der Riss wirklich ist, und warum vor allem Jacksons jüngstes Kind am stärksten leiden muss, seht ihr im Video!