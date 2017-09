So ähnlich sieht Mick seinem Vater Michael Schumacher

Mick Schumacher (18) tritt nicht nur als Rennfahrer in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Michael Schumacher (48), er wird ihm auch optisch immer ähnlicher.



Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen

Auf Instagram postet Michael Schumachers Sohn ein Foto, auf dem er stolz seinen Preis vom 'Automotive Brand Contest 2017' präsentiert. Die Fans sind überwältigt und schreiben: "Krass, du siehst aus wie dein Vater" und "Dein Vater wäre so stolz auf dich". Da haben sie wohl recht.

Derzeit feiert Mick Schumacher in der Formel 3 große Erfolge, doch für die Zukunft möchte er sich einen großen Wunsch erfüllen: "Mein Ziel ist es, auch Formel 1-Weltmeister zu werden. Mein Vorbild ist mein Papa. Einfach weil er der Beste ist und mein Idol", so der Schumacher-Sprössling in einem Interview mit 'RTL' im April.