Liebeserklärung an ihren Barack! Michelle Obamas Valentins-Posting ist zu süß ❤

Mal ehrlich: Sind die Obamas nicht das süßeste Präsidentenpaar in der Geschichte der USA? Während man bei Donald Trump und seiner Melania zumindest in der Öffentlichkeit vergeblich nach großen Gefühlen sucht, sind diese bei Barack und Michelle Obama stets überdeutlich gewesen. Der ehemalige Präsident und seine Frau haben sich gesucht und gefunden!

Und wenn die Situation in den USA seit dem Machtwechsel vor einigen Wochen angespannt ist, so gönnt man dem 55-Jährigen und seiner Liebsten die neu gewonnene Zweisamkeit erst Recht von Herzen. Und die Zeit wird in vollen Zügen genutzt: Am Valentinstag teilte die ehemalige First Lady einen süßen Schnappschuss aus dem Karibik-Urlaub und versah ihn mit einer rührenden Liebeserklärung an ihren Barack.

"Einen fröhlichen Valentinstag an die Liebe meines Lebens und meinen liebsten Insel-Genossen."



Zu süß, oder?

Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT — Michelle Obama (@MichelleObama) February 14, 2017

