Mysteriöse "Freundin" hat ein irres Geheimnis

Dieser 22-jährige Chinese sorgt mit seiner "Freundin", in deren Begleitung er ständig gesehen wird, für Aufsehen: Denn die mysteriöse junge Frau an seiner Seite ist in Wahrheit seine 50-jährige Mutter Liu Yelin. Doch wie schafft es die Mutter, genau so jung auszusehen wie ihr halb so alter Sohn? Im Video seht ihr, mit welchen Tricks Liu Yelin sich in Form hält!