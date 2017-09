MySchleppApp aus 'Die Höhle der Löwen': Die Notrufsäule aus der Jackentasche

Gibt es etwas nervigeres, als mit dem Auto liegen zu bleiben? Nicht nur, dass der Schreck danach tief sitzt, wer eine Panne hat, muss in der Regel auch noch ewig auf den Abschleppdienst warten und danach tief in die Tasche greifen. Mit der 'MySchleppApp', der "Notrufsäule aus der Jackentasche", soll das angeblich nicht passieren. Das zumindest versprechen Santosh Satschdeva und Frank Heck den fünf Top-Unternehmern Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel in 'Die Höhle der Löwen'.

'MySchleppApp' ist schnell erklärt:

Im Grunde handelt es sich bei dem Programm um eine Art digitalen ADAC, bei dem Nutzer bequem zu einem festgelegten Preis einen seriösen Abschleppdienst in der Nähe finden können – und das ohne lange Wartezeiten.

Und die Idee kommt nicht von ungefähr: Statistisch nimmt jeder Autofahrer zweimal in seinem Leben einen solchen Dienst in Anspruch, wissen die beiden Gründer. Bei Judith Williams ist es sogar mehr, gibt die Löwin zu: "Ich bin schon öfter als zweimal abgeschleppt worden, weil ich vergessen habe zu tanken."

Doch wird sie deswegen auch investieren? Für ihr Start-up erhoffen sich Santosh und Frank finanzielle Unterstützung von 100.000 Euro und bieten dafür 10 Prozent ihrer Firma.

Drei Angebote von zwei Löwen – das gab es noch nie!

Die Löwen erkennen das Potential des Pannendienstes 2.0 sofort, doch nur Frank Thelen und Carsten Maschmeyer wollen das Wagnis mit den beiden Gründern eingehen. Sie bieten jeweils 125.000 Euro für 25 Prozent Firmenanteile. Doch das reicht Santosh und Frank noch nicht. Sie wollen direkt beide Top-Unternehmer, was ihnen zwar ein Investement von 150.000 Euro, aber auch eine Abgabe von 40 Prozent ihrer Anteile einbringen würde.

Carsten Maschmeyer bekommt den Zuschlag

Am Ende entscheiden sich die beiden Bonner gegen die Doppelspitze und für Carsten Maschmeyer, der die beiden mit seinem Know-how sofort beeindruckt hat.

