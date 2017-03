Nach TV-Panne: Jetzt spricht der Papa aus dem BBC-Interview-Video

Seitdem fragen sich viele: Wie kam es dazu, dass die Kleinen einfach so in Papas Arbeitszimmer stürmen konnten? Und ist der Experte eigentlich sauer auf die Kinder, oder kann er heute auch drüber lachen?

Überraschung, Belustigung und Liebe

Robert Kelly und seine Frau Kim Jung-A haben nun dem Wall Street Journal ein Interview gegeben und verraten, was in ihnen vorging. Dieser Moment, als Papa Robert seine Tochter stoppen und gleichzeitig superseriös in die Kamera schauen wollte? Das war "eine Mischung aus Überraschung, Verlegenheit, Belustigung und großer Liebe", verrät Robert nun.

Warum stürmte Töchterchen Marion (4) denn tanzend ins Zimmer? Ihre Mama verrät nun: Das Mädchen hatte Geburtstag und war gut drauf. Als sie dann auch noch Papa im Wohnzimmer im Fernsehen sah, wo das BBC-Interview lief, brachen alle Dämme: Die Kleine stürzte ins Arbeitszimmer und zeigte allen ihre Freude: "Normalerweise schließt er ab", sagt die Mama schmunzelnd.

Die Mama sah im TV, was passierte

Und so saß die Mama im Nebenraum und schaute ihrem Mann zu, der gerade sein wichtiges Interview gab. Als dann auf einmal ihre kleine Tochter ins Zimmer kam, war der Schock groß: Dadurch, dass während der Live-Schalte eine kleine Zeitverzögerung bestand, konnte die Mutter ihre Kinder erst nach einer gefühlten Ewigkeit "einfangen", wie sie nun sagt.

Das Paar und die lebhaften Kinder sind nun dermaßen bekannt auf der ganzen Welt, dass sie sich nun erstmal abgeschottet haben: "Ich halte mich jetzt ganz fern von Youtube," sagt Robert. Er freut sich zwar über das zum größten Teil positive Feedback zu seinem legendären Auftritt, aber hofft, dass die Anfragen langsam auf ein Level zurückgehen, das er besser beherrschen kann.

Und dann, noch während des neuen Interviews, schreit im Hintergrund eines seiner Kinder laut rum, Robert Kelly schaut den Journalisten an, lacht, und sagt: "Das ist mein Leben, Mann!" - ein liebender Vater, dem seine zauberhaften Kinder durch ihren Auftritt Weltruhm beschert haben!