Junge (8) für tot erklärt - dann geschieht das Wunder ❤️

Als sich Familie Kemp aus North Carolina im Jahre 1997 auf dem Weg von der Kirche nach Hause befand, passierte das Unglück: ein tödlicher Autounfall. Vater Andy kam ums Leben, Mutter Julie, die am Steuer saß, blieb fast unverletzt.



Sohn Landon konnte am Unfallort zweimal reanimiert werden, dann viel er in ein Koma. Die Ärzte schätzen seine Überlebenschancen sehr gering ein, Julie bereitete sich darauf vor, sich auch von ihrem Sohn zu verabschieden. Doch dann, wie durch ein großes Wunder, wachte der Achtjährige nach über zwei Wochen aus dem Koma auf – ohne bleibende Schäden.

Auch wenn dieser Unfall Jahre her ist, so möchte Mutter Julie die Geschichte ihres Sohnes in die Welt tragen.





"Ich habe ihn im Himmel gesehen"

Julie, überwältigt, den kleinen Landon wieder in ihre Arme schließen zu können, hatte große Angst, ihm von dem Tod seines Vaters zu erzählen. Doch dann soll Landon plötzlich gesagt haben: "Ich weiß, wo er ist. Ich habe ihn im Himmel gesehen."



Traf Jaden seine toten Geschwister?

Das soll nicht die einzige verstorbene Person gewesen sein, die dem Jungen während seiner Zeit im Koma begegnete. Der beste Freund des Vaters starb einige Monate zuvor und auch ihn meint Landon gesehen zu haben.

Dann soll Landon eine ganz besondere Begegnung gehabt haben, die Julie sprachlos machte: "Ach, ich habe vergessen, dir zu sagen, dass ich deine zwei anderen Kinder gesehen habe."

Im Video erzählt Julie, dass sie erst nicht genau wusste, was ihr Sohn meinte, doch dann wurde es ihr klar: Julie hatte zwei Fehlgeburten, bevor Landon auf die Welt kam. Davon will sie ihrem Sohn nie erzählt haben.

Wie viel an Landons Erzählungen wahr ist, weiß wohl nur er alleine. Doch von Nahtoderfahrungen wie dieser hört man immer wieder. Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, ob er dem Ganzen Glauben schenkt.