Berührende Bilder: Fotografin begleitet den Kampf ihrer Eltern gegen Krebs

Nancy Borowitz: Cancer Family

Seit mehr als 10 Jahren erzählt Fotografin Nancy Borowick sehr persönliche Geschichten von Krankheit und Beziehungen. Doch die Geschichte, die sie in den berührenden Bildern ihrer Reihe "Cancer Family, Ongoing Project" erzählt, war mit Sicherheit die persönlichste und emotionalste. Denn die beiden Menschen, die Borowick darin bei ihrem Kampf gegen den Krebs begleitete, waren ihre eigenen Eltern.

Eine Geschichte voller Liebe und Kraft

Schon im Alter von 42 Jahren wurde bei ihrer Mutter Laurel Brustkrebs diagnostiziert. 16 Jahre später erhielt auch ihr Mann Howie die Diagnose: inoperabler Krebs in Stadium IV. Nancy Borowick entschied sich, den Kampf ihrer Eltern gegen den Krebs, die gemeinsamen Höhen und Tiefen - und schließlich sogar den Verlust ihrer Eltern - fotografisch zu begleiten. Über zwei Jahre hinweg entstanden so sehr berührende Bilder voller Kraft, Stärke und sogar Humor im Angesicht des Todes.

"Sie haben es für uns getan."

Auf ihrer Website nancyborowick.com erklärt sie: "Ich habe meine Eltern fotografiert, um die Erinnerung an sie lebendig zu halten und ihr Wesen und ihre Stärke in dieser oberflächlichen Welt einzufangen. Jeder von uns versucht, seinen Sinn im Leben zu finden. Meine Eltern fanden ihren Sinn in diesem Augenblick, in dem Geschenk, das sie mir machten, als sie mir erlaubten, ihre Geschichte - eine Liebesgeschichte - und die Geschichte unserer Familie und ihres Erbes zu erzählen. Wenn das Ende kommt, wofür war das dann alles gut? Sie haben es für uns getan."

Alle Bilder ihres Projekts könnt ihr auf ihrer Website ansehen. Dort gibt es aber auch noch weitere sehr starke Fotoserien der Künstlerin zu sehen.