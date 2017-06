Schwerer Schicksalsschlag: Natascha Ochsenknecht trauert um ihre Nichte

Nicht nur meine Cousine sondern auch meine Schwester ist am Freitag plötzlich und tragischer Weise von uns gegangen..🕊🕯 ich kann es garnicht glauben und vermisse dich und unsere tanzvideos jetzt schon..💖 Meine Familie und ich werden uns jetzt zurück ziehen.. 25 Jahre unglaublich hoffentlich passt du gut auf uns auf.Ich liebe dich ❤️🕊👼🏼 #bb †23.06.2017💖

A post shared by Cheyenne Savannah 💮 (@cheyennesavannah) on Jun 26, 2017 at 10:26am PDT