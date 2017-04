Von wegen oberflächlich: Dieses Talent von Otto macht die Volk ganz wuschig! 🙈

Wer bisher dachte, Frank Ottos einzige QualitĂ€t sei es, seiner Angebeteten sĂŒndhaft teure Ohrringe zu kaufen (und das EINFACH SO!), der glaubt wohl auch nicht an die wahre Liebe. SO oberflĂ€chlich ist schließlich nicht einmal Nathalie Volk. WĂ€hrend das GerĂ€usch einer Kreditkarte, die genĂŒsslich durch das LesegerĂ€t einer Luxus-Boutique gezogen wird, bei ihr zwar eine wahre Flut an Endorphinen auslöst, so gibt es noch eine andere Sache, die die 20-JĂ€hrige regelrecht wuschig macht – und die ist fĂŒr Geld nicht zu bekommen.

+++ Ich entschuldige mich schon jetzt fĂŒr das nun folgende Kopfkino! +++

Denn wenn der 59-JĂ€hrige seinen Pinsel schwingt, gibt es bei der Volk kein Halten mehr (Sorry, sorry, sorry – aber dieses Wortspiel musste einfach sein!). Gemeint ist damit zum GlĂŒck nicht die geile Schildkröte im Bett, sondern ganz harmlos die auf der Leinwand. Wenn der Otto nĂ€mlich mal ein paar MinĂŒtchen Pause vom alltĂ€glichen Nathalie-Bespaßungs-Programm hat, lĂ€sst er seiner kĂŒnstlerischen Ader freien Lauf.



Seiner jungen Freundin gefĂ€llt das natĂŒrlich total gut: "Ich finde, er kann so toll zeichnen. Ich finde das sehr sexy, wenn ein Mann Talente hat. Das löst nochmal so Schmetterlinge im Bauch aus" , gibt das Model bei 'Goodbye Deutschland' zu. Sie ist sogar so angetan von den Werken ihres Liebsten, dass er diese sogar in seiner Villa in Hamburg aufhĂ€ngen darf (welch eine Ehre!). Vielleicht malt der MultimillionĂ€r seiner Freundin demnĂ€chst ja auch mal ein Bild mit Ohrringen drauf – nicht auszudenken, was das dann in ihr auslösen könnte!



Erst die Ohrringe, jetzt FĂŒrst Albert – Nathalie Volk hat es geschafft!







Gut gefallen dĂŒrfte ihr das jedenfalls, immerhin bewegt sich die 20-JĂ€hrige dank ihres vermögenden Freundes nun in Kreisen, von denen sie schon lange getrĂ€umt hat. Als Charity-Lady in spe durfte sie FĂŒrst Albert von Monaco in Hamburg treffen, ihm die Hand schĂŒtteln und sogar eine Frage zum Thema Meeresschutz stellen. Denn eines liegt Nathalie Volk ganz besonders am Herzen: die Rettung der Korallen.



Das zeigte sich vor allem wĂ€hrend ihres Trips auf den Seychellen. WĂ€hrend Otto nĂ€mlich auf Tauchgang ging, um sich hautnah ein Bild zu machen, musste die arme Nathalie auf einer Yacht verweilen und sich mit der Sonne rumschlagen. Doch ganz umsonst war der Ausflug ins Paradies nicht (Pardon! SO luxuriös war das natĂŒrlich nicht, schließlich gab es auf den Seychellen Moskitos und Luxus-Resorts, die dem volkschen Anspruch bei weitem nicht gerecht wurden!).



Denn nach der Speed-EinfĂŒhrung in die noble Welt des Charitys fĂŒhlt sich Frau Volk endlich bereit, auf ihren eigenen Modelbeinchen zu stehen und mit der CrĂšme de la CrĂšme des europĂ€ischen Hochadels tiefgrĂŒndige GesprĂ€che zu fĂŒhren. Hach, noch nie wollte ich so gerne MĂ€uschen spielen, wie in diesem Fall ... 😂