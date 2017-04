Nathalie Volks Stylistin packt aus: "Sie hat zwei Gesichter!" 😳

Wie jetzt!? Nathalie Volk ist gar nicht so, wie sie sich immer prÀsentiert? Das ist ja eine unverschÀmte Unterstellung (Tze tze tze). Und doch behauptet ihre ehemalige Stylistin Angelina Krystek im GesprÀch mit der 'MOPO' jetzt genau das.

WĂ€hrend das 20-jĂ€hrige Möchtegern-Model nĂ€mlich derzeit auf großer Charity-Mission ist und von der Luxus-Yacht aus die Weltmeere retten möchte, soll es hinter den Kulissen ordentlich brodeln. Denn eines kann das luxusverwöhnte SchĂ€tzchen von Versandhaus-Erbe und Rentner in spe Frank Otto so gaaar nicht leiden: wenn sie nicht im Mittelpunkt steht. (Und wir so: ÜBERRASCHUNG!🎉)

Nathalie hat zwei Gesichter. Einerseits ist sie lieb, andererseits flippt sie aus, wenn etwas nicht so lÀuft, wie sie es will. Stand ich nicht sofort parat, war sie genervt.

WAAAS? Die selbsternannte Charity-Lady soll eine kleine Cholerikerin sein? Jetzt stelle man sich nur mal vor, Frank Otto hĂ€tte ihr die 85.000 Euro teuren Ohrringe damals nicht direkt gekauft – OMG, diese Szene spinnen wir besser nicht weiter! (Man sollte meinen, der Gag mit den Ohrringen wĂŒrde langsam mal unlustig werden... aber er funktioniert einfach immer noch.)

Nathalie Volk ĂŒber Angelina: "Ich kann nicht ohne sie leben"

Das Ende vom Lied war dann schließlich auch das Ende ihrer Freundschaft. Ihrer wirklich innigen Freundschaft, wie Nathalie noch auf den Seychellen schwĂ€rmte. "Angelina und ich sprechen dieselbe Sprache. Wir sind Freundinnen. Und ich kann nicht mehr ohne sie leben – weil meine Haare immer so gut aussehen" Ja, die 20-JĂ€hrige weiß offenbar, was sie an ihren Vertrauten hat ...

Jaaa, Nathalie dĂŒrfte der Verlust hart treffen. Denn wer macht ihr jetzt die Haare? (Hoffentlich nicht der gleiche Friseur, der auch ihren Lover Otto frisiert!) Die Friseurin hingegen hat ihre Entscheidung, den volkschen Hofstaat zu verlassen, nicht bereut, denn ihre MajestĂ€t sei "kompliziert, aufbrausend und launisch!"

Doch wir wollen nicht unfair werden! Angelina betont auch, dass nicht alles schlecht an der Zusammenarbeit - Pardon! - der Freundschaft mit Nathalie war.

Ich bin ihr auch dankbar. Sie hÀtte mich ja nicht auf die Seychellen mitnehmen brauchen. Der TV-Sender wollte keine Stylistin! Nathalie hat darauf bestanden. Das war sehr, sehr nett von ihr.

Na also, liebe Angelina! Das war doch wirklich sehr, sehr nett von ihr. Und mal ehrlich: So ein bisschen schizo sind wir doch alle, oder? (NICHT!)Â