Diese 100-jährigen Zwillinge zeigen, wie schön Altwerden sein kann 💖

100 aninhos das minhas meninas Gêmeas <3 Gente olha que legal esse making Of feito pelo meu amigo da Happy Filmes <3 Estamos com projeto de fazer alguns making of dos meus trabalhos para divulgar em nossa feira de noivas <3 Ficou lindo demais, eu só sei chorar!!! rsrs Deus, obrigada por esse dom maravilhoso, sem dúvidas por isso eu sou tão feliz!! Eu registro e guardo para a eternidade os melhores e mais felizes momentos das vidas das pessoas. Como não ser apaixonada pelo o que eu faço!? Obrigada Deus. Minha meninas arrasaram demais!! <3 Não poderia ter música melhor para esse momento <3 "Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir" #fotografiacamilalima #gêmeas #gêmeas100anos

A post shared by Camila Lima Fotógrafa (@fotografiacamilalima) on May 17, 2017 at 12:31pm PDT