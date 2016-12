Mega-Shitstorm gegen Sarah Lombardi - und es hat NICHTS mit Pietro zu tun!

Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 10:14 Uhr





Sarah Lombardi hat mal wieder einen Shitstorm am Hals – und dieses Mal ist sie wirklich selber Schuld! Denn was eigentlich als netter Weihnachts-Gruß gedacht war, ging total nach hinten los.



Auf Instagram postete die Sängerin ein Foto, das sie mit Söhnchen Alessio beim Spaziergang zeigt. So weit - so gut. Was ihre Fans aber so richtig auf die Barrikaden treibt, ist, was die Sängerin dabei trägt.



Der Weihnachts-Gruß ist gleichzeitig nämlich auch ein Dankeschön an eine Luxus-Boutique, die der 24-Jährigen zum Fest ihren neuen Wintermantel geschenkt hat – und der ist ausgerechnet üppig mit echtem Fuchspelz besetzt und kostet rund 1.000 Euro.



Und schon ist Weihnachten vorbei ... hattet ihr ein paar schöne Tage ? ❤ Danke an @charlott.fashion.store für meine schöne kuschelige Jacke 💋 Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 27. Dez 2016 um 8:08 Uhr





Ein gefundenes Fressen für ihre 407.000 Follower, die die Sängerin in den Kommentaren übel anfeinden. "Du bist echt eine abartige Person!" oder "Jetzt trägst du auch noch Pelz. Du schaufelst dir echt dein eigenes Grab, Sarah. Pelzträger = Mörder!" sowie "Am besten wird Sarah mal ihre eigene Haut abgezogen", sind nur drei von fast 1.800 Kommentaren unter dem Foto.



Tja, liebe Sarah – beim nächsten Mal vielleicht doch besser erst denken und dann posten.