Tierschützer klauen Neunjähriger Zwergkaninchen

Wer macht denn so was? Wie jeden Morgen wollte Kim (9) aus Neumünster ihre beiden Zwergkaninchen "Neo" und "Moritz" füttern – doch beim Blick in den Käfig überkam die Schülerin der Schock. „Ich sah aus dem Kinderzimmerfenster hinunter und sah ihr entsetztes Gesicht“, zitiert die SHZ den Vater des Mädchens. Denn: Die heiß geliebten Kaninchen von Kim waren weg!

"Jetzt an einem schöneren Ort"

Stattdessen lag ein Brief im Stall. „Wir haben Euer Kaninchen aus seinem Gefängnis befreit. Ihr seid Tierquäler!" soll laut SHZ in dem Schreiben gestanden haben. Und: "Kaninchen sind Rudeltiere und brauchen viel Platz! Es lebt jetzt an einem schöneren Ort." Unklar ist, warum die Entführer nur von einem Tier sprechen – Kim besaß eigentlich zwei Kaninchen. Sie vermisst "Neo" und "Moritz" schrecklich. „Das ist so gemein. Wer tut denn so etwas?“, fragt die Neunjährige traurig.

Unterzeichnet ist der Bekenner-Brief mit den Buchstaben "A.L.F.". Die Abkürzung steht für "Animal Liberation Front", eine militante Tierschutz-Vereinigung, die sich die Befreiung von Tieren in Gefangenschaft auf die Fahnen schreibt. In den USA ist die Gruppe als "öko-terroristische Vereinigung" gekennzeichnet.

Diebe drohen: "Wir beobachten euch!"

Die Familie hat für die Motive der Diebe kein Verständnis. "Die Kaninchen sind doch Familienmitglieder", sagt Kims Vater. "Sie hatten es sehr gut bei uns." Der Opa von Kim habe extra einen großen Stall gebaut, mit zwei Etagen und Auslauffläche. Beängstigend: Der Brief enthält auch eine Drohung. „Solltet ihr Euch ein neues Tier holen, werden wir auch das holen kommen! Wir beobachten Euch!“, heißt es in dem Schreiben.

Kims Vater hat nun Anzeige erstattet.