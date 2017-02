Überraschendes Geständnis: Nicole Kidman war mit DIESEM Megastar verlobt!

Sie ist seit über zehn Jahren glücklich mit Musiker Keith Urban verheiratet, doch um ein Haar hätte sie einem anderen Mann das Jawort gegeben. Wie Nicole Kidman nun in einem Interview mit dem Magazin 'The Edit' erzählte, war sie zuvor mit Rockstar Lenny Kravitz verlobt. Die heiße Affäre der beiden zwischen 2003 und 2005 war also alles andere als ein harmloses Techtelmechtel.

Und die beiden sind bis heute eng befreundet. Aktuell steht die 49-Jährige sogar mit Lennys Tochter für 'Big Little Lies' vor der Kamera. Auf sie angesprochen ließ die Oscar-Gewinnerin dann die Verlobungs-Bombe platzen: "Ich kenne Zoë, weil ich mit ihrem Vater verlobt war. Es bleibt alles in der Familie. Ich liebe Lenny, er ist ein toller Kerl!"

Bereits 2007 verriet Kidman, dass sie zwischen ihren Ehen mit Tom Cruise (von 1990 bis 2001) und Keith Urban (seit 2006) kurz verlobt war. Wer der Mann ihres Herzens damals war, erzählte sie aber nicht. Dafür sprach sie über die Gründe für das Scheitern dieser Beziehung: "Es war nicht richtig. Ich war nicht bereit. Wir waren nicht bereit."

Wer weiß, wofür das gut war, immerhin hat sie danach den Mann ihrer Träume und den Vater ihrer zwei Kinder Faith und Sunday Rose getroffen. Aus der Ehe mit Cruise hat sie zudem die beiden Adoptivkinder Connor und Isabella.