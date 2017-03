Nach dem Absturz: So hat sich Sport-Held Nils Schumann zurück ins Leben gekämpft!

Nils Schumann hatte alles erreicht, wovon ein Sportler nur träumen könnte: Olympiasieger, Europameister aller Klassen, Deutscher Meister und Sportler des Jahres. Doch dann der Absturz:



Der Läufer verletzt sich und muss am Bein operiert werden. Lange kann er an keinem Wettkampf teilnehmen. Hinzu kommt, dass sein Trainier verdächtigt wird, gegen die Anti-Doping-Gesetze verstoßen zu haben. Nils wendet sich von ihm ab, dennoch gerät auch er in den Fokus der Ermittlungen. Von da an bleiben die Erfolge aus. Sportlich kann er nichts mehr reißen und auch privat geht es für den einstigen Ausnahme-Sportler bergab. Seine Beziehung scheitert und er verschuldet sich hoch.



"Statt reich zu sein war ich hoch verschuldet und aus dem makellosen weißblonden Helden war ein unter Dopingvorwurf stehender Kahlkopf geworden", erzählt er im Gespräch mit VOX. Doch Nils Schumann gibt nicht auf und kämpft sich zurück. Wie er es geschafft, einen Weg aus seiner Lebenskrise zu finden, erfahrt ihr oben im Video.



