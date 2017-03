Friseur schneidet Obdachlosen die Haare - du wirst ihn nicht wiedererkennen!

Wir alle kennen diese Sprüche, dass Kleider Leute machen und unser Look unser Leben verändern kann. Aber dieser Mann zeigt, dass es eben nicht nur Sprüche sind, sondern dass wirklich etwas dahinter steckt: Jose Antonio bekam nach 25 Jahren auf der Straße einen neuen Look - und hat sich am Ende selber nicht wiedererkannt!

Jose verdiente sich einige wenige Euro, indem er Autofahrer in Parklücken dirigierte - das reichte gerade einmal für das Nötigste. Jose ist in seiner spanischen Nachbarschaft bekannt und geschätzt. So kam es, dass ein Friseur den 55-Jährigen eines Tages einlud, auf seinem Stuhl Platz zu nehmen - und ein Umstyling der besonderen Art machte.

Seine Mitarbeiter zauberten aus dem grauen Zottelhaar und dem Wuschelbart von Jose einen dunklen, stylishen Hipster-Look. Dazu neue Klamotten - fertig war das Makeover der besonderen Art. Nach getaner Arbeit erkannte nicht mal der Wirt seiner Stamm-Bar Jose wieder, als er ihn bediente.

Und Jose selber? Der konnte es kaum fassen, wie er plötzlich aussah. Ein Film-Team begleitete das Umstyling bereits im Jahr 2015, jetzt wurde das Video zum dritten Geburtstag des Friseursalons online gestellt und begeistert hunderttausende Menschen weltweit. Schau dir den Clip oben an - du wirst verzaubert sein!

