Mega-Zoff mit Ex Sandy: Oliver Pocher muss "zahlen, zahlen, zahlen"!

Er kann es einfach nicht lassen. Nachdem Oliver Pocher in der Show 'Global Gladiators' schon etliche Male scharf gegen seine Verflossene Sabine Lisicki geschossen hat, ist nun Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden an der Reihe. Denn nach Aussage des Comedians herrscht derzeit zwischen den beiden Eiszeit. Thema des Streits: Das liebe Geld natürlich!

Denn für seine drei Kinder (eine Tochter,7, und ein Zwillingsbruder-Pärchen) muss der 39-Jährige angeblich ganz schön tief in die Tasche greifen. Lilly Becker klagt er sein Leid:



Für die Kinder zahlen, für die Schule zahlen. Wenn ich rüber fliege, zahlen. Wenn die Kinder zu mir kommen, zahlen. Zahlen, zahlen, zahlen. Und sie bestimmt dann, wann, wie, wo.



Fing mit Alessandras Umzug in die USA alles an?

Besonders scheint Pocher der Umzug seiner Familie in die USA getroffen zu haben. "Der Streitpunkt ist: Die Schule kostet ja auch Geld. Wo ich gesagt habe: 'Du bist nach Amerika gegangen. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt musst du das mit bezahlen. Ich bezahle nicht alles.' Wir reden von ALLES."



Ob die beiden in diesem Leben noch mal gute Freunde werden? Auch da ist Oliver Pocher eher skeptisch: "Wenn ich alles, was sie sagt, einfach so zahle, dann könnten wir Freunde sein. Das ist ganz einfach. Aber wenn ich Sachen hinterfrage, dann nicht."



Dabei wünsche er sich nur eins: Eine Regelung, die fair ist: "Ich bin bereit, die Hälfte zu bezahlen. Und sie hat gesagt, ich soll alles bezahlen. Dann habe ich gesagt, dass Handeln so nicht funktioniert. Und dann hat sie den Kontakt abgebrochen."



Harte Schale, weicher Kern?



Doch so wichtig das Thema Geld auch ist, liegen ihm wohl vor allem seine Kinder am Herzen. Der 39-Jährige wünscht sich, dass sie öfter in Deutschland wären.



Warum können sie nicht in Deutschland zur Schule gehen? Wir haben so viele Ferien: Drei Monate im Jahr. Ich habe ja mit meiner Ex-Frau ein Kind bekommen und wollte schon, dass man dann auch heiratet. Und dass man, bis die Kinder aus dem Haus sind zusammen bleibt, das hatte ich für durchaus realistisch gehalten. Das hat halt nicht geklappt.



So hart er sich manchmal auch gibt, wenn es um seine Familie geht, zeigt der TV-Star auch mal echte Gefühle.