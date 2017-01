Sein Ernst? Hier zeigt sich Oliver Pocher nackt. WIRKLICH nackt!

Wir haben euch ja gewarnt!



Es gibt Bilder, die sieht man und bekommt sie dann nie mehr aus dem Kopf. So ein bisschen wie ein Unfall – man möchte nicht hinsehen und kann doch nicht anders. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle deswegen schon jetzt bei euch, denn in Falle von Oliver Pocher ist genau das der Fall.

Der Comedian prÀsentierte sich bei Facebook nÀmlich jetzt von einer ganz neuen Seite. Von hinten. Nackt. Splitterfasernackt!





Ob diese zugegeben knackige Kehrseite allerdings wirklich dem 38-JĂ€hrigen gehört? Seine Fans nehmen ihm den plötzlichen Muskel-Body jedenfalls nicht so ganz ab, amĂŒsieren sich aber dennoch köstlich darĂŒber. War hier also vielleicht einfach nur ein gewiefter Photoshopper am Werk oder hat Herr Pocher in den Weihnachtsferien wirklich Hanteln gestemmt statt Gans geschlemmt?



So oder so – auch wenn sich PO-cher auf diesem Schnappschuss durchaus sehen lassen kann, nochmal hingucken wollen wir trotzdem nicht. Kennt ihr das? Â